Рейсовый автобус въехал в подземный переход у метро «Славянский бульвар».

В результате аварии погибли четыре человека, 15 пострадали.

Публикация от Makar (@makargeneralov) Дек 25, 2017 at 4:01 PST

Сотрудники полиции работают на месте происшествия. Выясняются обстоятельства ДТП.

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UPD (15:26): Число погибших в результате аварии достигло пяти человек. В пресс-службе ГИБДД рассказали, что ДТП случилось в районе дома номер 3 по Славянскому бульвару. По данным агентства «Интерфакс», автобус выехал на тротуар, сбил несколько человек. Затем он въехал в подземный переход.

Источник: агентство «Москва», ТАСС