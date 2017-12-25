Автобус въехал в подземный переход у станции метро «Славянский бульвар» (обновлено)
Рейсовый автобус въехал в подземный переход у метро «Славянский бульвар».
В результате аварии погибли четыре человека, 15 пострадали.
Сотрудники полиции работают на месте происшествия. Выясняются обстоятельства ДТП.
Новость дополняется.
UPD (15:26): Число погибших в результате аварии достигло пяти человек. В пресс-службе ГИБДД рассказали, что ДТП случилось в районе дома номер 3 по Славянскому бульвару. По данным агентства «Интерфакс», автобус выехал на тротуар, сбил несколько человек. Затем он въехал в подземный переход.
Источник: агентство «Москва», ТАСС
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