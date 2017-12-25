В Госдуме в первом чтении приняли законопроект Минкультуры, согласно которому для показа зарубежных фильмов на фестивалях потребуются прокатные удостоверения.

Среди условий, когда документ не понадобится, — длительность фестиваля не более 10 дней и показ фильмов, с момента выпуска которых прошло не больше года.

Таким образом, организаторы мероприятий без конкурсной программы должны получать прокатные удостоверения на каждый фильм. В противном случае им придется отказаться от проведения мероприятий, чтобы избежать штрафов. К таким фестивалям относятся, например, AmFest и «Новое британского кино».

«Фестивальные права — это отдельный вид прав во всех международных контрактах. Лично я не знаю ни одной страны, где для проведения фестиваля российского кино было бы нужно прокатное удостоверение», — пояснила гендиректор арт-объединения CoolConnections Надежда Котова.

«Сделать [прокатное удостоверение] будет невозможно, потому что Минкульту невдомек, что права могут покупаться не на год или пять лет, а на конкретные несколько сеансов на определенные дни, а для таких случаев прокатных удостоверений просто не существует в Минкульте. Но даже если придумают, то придется проходить бюрократический четырехмесячный процесс для каждого фильма. Это просто убивает возможность проведения мобильных ретроспективных показов», — добавили в проекте «Иноекино».

Источник: «КиноПоиск»