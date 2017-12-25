ФАС обвинила Федеральную пассажирскую компанию, дочку РЖД, в ущемлении интересов потребителей в правилах продажи билетов на поезд.

Согласно действующему законодательству, пассажир может переоформить билет на другой поезд до той же станции. Заплатить в этом случае придется только за сбор в размере 132 рублей. Однако в кассах ФПК незаконно требуют от пассажиров сдать старый билет и купить вместо него новый, который может быть существенно дороже.

Таким образом, пассажир оплачивает как сбор за переоформление, так и возникшую разницу в стоимости билетов.

Дополнительные сложности возникают также у пассажира, переоформляющего электронный билет. Ждать возврат уплаченных за его покупки денего он может до месяца.

«Применение естественным монополистом избыточных требований к порядку предоставления услуг препятствует потребителю воспользоваться своим правом на такую услугу и является ярким примером злоупотребления доминирующим положением», — отметили в службе.

Ранее ФАС и РЖД поспорили по поводу индексации тарифов на пассажирские перевозки в 2018 году. Компания предлагала повысить их на 3,9 %, а регулятор — снизить на 10 %, чтобы переманить авиапассажиров в полупустые поезда. Из-за сложившейся неопределенности в начале ноября РЖД приостановила продажу плацкартных билетов на 2018 год. Затем стороны договорились не менять тарифы. При этом перевозчика обязали повысить комфортность поездок.

Источник: ФАС