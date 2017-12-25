Каждый вечер The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня.

Авария с автобусом в переходе у «Славянского бульвара»

Сегодня следовавший из «Сколково» рейсовый автобус № 818Э (Sk) съехал в подземный переход у дома № 3 по Славянскому бульвару. В результате аварии погибли четыре человека, еще 11 госпитализированы. По предварительной версии, автобус либо подрезала другая машина, либо у него отказали тормоза. Вся информация о случившемся собрана в нашем материале.

Публикация от Makar (@makargeneralov) Дек 25, 2017 at 4:01 PST

Недопуск Навального

Центризбирком не допустил основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального до участия в выборах президента в 2018 году. В ЦИК считают, что такое решение законно. Политик, в свою очередь, уже призвал бойкотировать голосование 18 марта 2018 года и заявил, что обжалует решение комиссии.

Угрозы Грефа

Глава Сбербанка Герман Греф предупредил о последствиях ужесточения санкций в отношении России. При этом банкир отметил, что тогда «холодная война покажется детской забавой». Также он назвал «иррациональной» идею отключить российские банки от международной системы банковских расчетов SWIFT.

Покупка «Яндекс.Такси» Foodfox

Представители «Яндекс.Такси» подтвердили информацию о покупке службы доставки еды Foodfox. Сумма сделки не разглашается и по примерным оценкам равняется 8,5 миллиона долларов. После объединения «Яндекс.Такси» и Uber команда Foodfox вместе с UberEATS войдет в направление доставки еды нового холдинга.

40 тысяч за пост о Москве

Онлайн-издание Meduza выяснило, что правительство Москвы заплатило компании «Московские информационные технологии» 312,7 миллиона рублей за продвижение в социальных сетях. Согласно расследованию, стоимость одной записи по «вопросам городского хозяйства и совершенствования городского пространства» составляет около 40 тысяч рублей. Предполагается, что затраты сформируют «имидж Москвы как динамично развивающегося города».

Новый скандал ФАС и РЖД

На этот раз ФАС обвинила Федеральную пассажирскую компанию, дочку РЖД, в ущемлении интересов потребителей при переоформлении билетов на поезд. По закону, турист купить билет на другой поезд до той же станции, уплатив сбор в 132 рубля. Однако в кассах ФПК требуют от пассажиров сдать старый билет и купить вместо него новый, который может быть существенно дороже.