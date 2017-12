«ВКонтакте» назвала победителей первой музыкальной премии VK Music Awards.

Лидера «ВКонтакте» — песню «Розовое вино» Элджея и Feduk — за год прослушали более 200 миллионов раз.

Остальные 29 мест не распределялись — все призеры получили отметку «Победитель VK Music Awards» на своих страницах.

Большинство артистов рейтинга — русскоязычные (23 из 30). Иностранные исполнители представлены Imagine Dragons (с песнями Believer и Thunder), Эдом Шираном (Shape of You), Луисом Фонси (Despacito), Rag'n'Bone Man (Human), Ofenbach (Be Mine) и Kaleo (Way Down We Go).

Недавно на The Village вышло интервью с Feduk — исполнителем победившей песни во «ВКонтакте».

Источник: «ВКонтакте»