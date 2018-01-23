Утром во вторник, 23 января, в аэропортах Москвы вновь отменили и задержали десятки рейсов.

По состоянию на 09:30 задерживался 21 рейс: по восемь — в Домодедове и Шереметьеве, а еще пять — во Внукове. Кроме того, в Домодедове отменили 14 вылетов, в том числе в Ижевск, Барнаул, Омск, Певек, Ош, Симферополь, Гонконг и Тель-Авив.

В работе подмосковного Жуковского изменений не наблюдается.

Ранее The Village рассказывал, как пассажирам получить компенсацию за потерянное в аэропорту время.

Источник: «Яндекс.Расписания»