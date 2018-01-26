Утром в пятницу, 26 января, в аэропортах Москвы вновь отменили и задержали десятки рейсов.

По состоянию на 09:15 задерживались 20 рейсов: 11 из них — в Домодедове, а еще девять — в Шереметьеве. Кроме того, в Домодедове отменили 14 вылетов, в том числе в Красноярск, Барнаул, Омск, Ухту, Байконур и Бишкек.

В работе Внукова и подмосковного Жуковского изменений не наблюдается.

Ранее The Village рассказывал, как пассажирам получить компенсацию за потерянное в аэропорту время.

Источник: «Яндекс.Расписания»