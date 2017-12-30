Утром в субботу, 30 декабря, в аэропортах Москвы вновь отменили и задержали десятки рейсов.

По состоянию на 12:10 задерживались 53 рейса: 32 из них — в Домодедове, 16 — в Шереметьеве, а еще пять — во Внукове. Кроме того, в Домодедове отменили семь вылетов, в том числе в Самару, Ухту, Сабетту, Амстердам и Каир. В работе подмосковного Жуковского изменений не наблюдается.

Проблемы в работе аэропортов связаны с сильным туманом. В Гидрометцентре прогнозируют, что он рассеется ко второй половине 31 декабря.

Ранее The Village рассказывал, как пассажирам получить компенсацию за потерянное в аэропорту время.

Источник: «Яндекс.Расписания»