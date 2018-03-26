Во второй половине недели Москва вновь окажется под влиянием холодного атмосферного фронта, из-за которого в столицу вернутся морозы.

По прогнозам синоптиков, уже в ночь на среду, 28 марта, температура воздуха в столице опустится до минус 10 градусов. Следующие две ночи столбик термометра будет колебаться в районе 13–14 градусов мороза. Днем со среды по пятницу также будет держаться преимущественно минусовая температура с кратковременным потеплением до плюс 2–3 градусов. С субботы начнется потепление. А уже 1 апреля, в воскресенье, в Москве ожидают плюс 7 градусов.

В понедельник, 26 марта, и вторник, 27 марта, температура в городе будет колебаться в районе плюс 2–4 градусов. При этом ожидается сильный ветер с порывами до 15–17 метров в секунду. Объявлен «желтый» уровень опасности. Спасатели рекомендуют автомобилистам и пешеходам держаться подальше от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Возможны повреждения линий электропередачи, а также учащение аварий и случаев травматизма среди населения.

Ранее The Village рассказывал, как вести себя в случае штормового предупреждения и правильно падать, если вы поскользнулись, а Роспотребнадзор делился способами избежать обморожения.

Источники: Гидрометцентр