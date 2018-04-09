Гидрометцентр предупредил, что установившаяся в Москве теплая погода не соответствует первой декаде апреля, поэтому к середине недели температура воздуха упадет на 8–10 градусов — до своей климатической нормы.

По прогнозам синоптиков, в понедельник и вторник в столице ожидается до 18 градусов тепла днем и до плюс 7 градусов ночью. Однако уже в среду и четверг дневная температура будет колебаться в районе 7–11 градусов. А в ночь на четверг в Москву придут заморозки. Температура опустится до минус 2 градусов. Следующей ночью будет еще холоднее. Днем в воскресенье вновь потеплеет до плюс 18.

Существенных осадков в Москве на этой неделе не ожидается.

Источники: Гидрометцентр