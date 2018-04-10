Столичное метеобюро предупредило о резком ухудшении погоды во второй половине дня во вторник, 10 апреля.

По прогнозам синоптиков, к 21:00 в Москве ожидаются порывы ветра 15 метров в секунду и больше. Кроме того, вечером в столичный регион придет первая за эту весну гроза.

Сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду сохранится и на следующий день, 11 апреля. В связи с этим Гидрометцентр уже объявил «желтый» уровень погодной опасности.

Во время усиления ветра автомобилистам и пешеходам рекомендуют держаться подальше от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Возможны повреждения линий электропередачи, а также учащение аварий и случаев травматизма среди населения.

Ранее The Village рассказывал, как вести себя в случае штормового предупреждения и не погибнуть от оборванных проводов.

Источники: «Интерфакс», Гидрометцентр