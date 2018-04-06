Гидрометцентр объявил на субботу, 7 апреля, «желтый» уровень погодной опасности в Москве и области из-за сильного ветра.

По прогнозам синоптиков, жителей столицы ожидает северный и северо-западный ветер со скоростью 7–12 метров в секунду, с порывами до 18 метров в секунду. Аномальное потепление, наблюдавшееся в пятницу, закончится. Температура воздуха составит плюс 6–8 градусов. Атмосферное давление поднимется до 754 миллиметров ртутного столба. Возможны осадки.

В сложившихся условиях автомобилистам и пешеходам рекомендуют держаться подальше от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Возможны повреждения линий электропередачи, а также учащение аварий и случаев травматизма среди населения.

Ранее The Village рассказывал, как вести себя в случае штормового предупреждения и не погибнуть от оборвавшегося провода.

Источник: Гидрометцентр