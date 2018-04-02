В МЧС предупредили о резком ухудшении погоды в Москве.

По прогнозам синоптиков, до конца дня ожидается усиление южного ветра с порывами 12–17 метров в секунду. Температура воздуха при этом будет подниматься до плюс 10 градусов. Возможен дождь.

Спасатели рекомендуют автомобилистам и пешеходам держаться подальше от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Возможны повреждения линий электропередачи, а также учащение аварий и случаев травматизма среди населения.

Ранее The Village рассказывал, как вести себя в случае штормового предупреждения.

Источники: МЧС