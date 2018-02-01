Центр погоды «Фобос» предупредил москвичей о морозном и самом ненастном за всю историю наблюдений начале февраля.

По прогнозам синоптиков, уже во вторник, 5 февраля, столбик термометра опустится ниже минус 10 градусов. В ночь на 6, 7, 8 и 9 февраля ожидаются 20-градусные морозы. Днем будет чуть теплее — около минус 15.

Несмотря на морозы, в начале недели в Москве выпадет почти вся месячная норма осадков. «Сейчас снеговые тучи рассеялись, но уже завтра в регион прорвется новый циклон. К утру в зоне ненастья окажется столица. По модельным оценкам, за первые пять дней может выпасть 33 миллиметра осадков. Это будет самое ненастное начало февраля за весь период наблюдений», — заявили в «Фобосе».

Источник: «Фобос»