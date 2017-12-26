Компания «Газпром нефть» выпустила календарь на 2018 год. На нем пользователь сайта Pikabu под ником ecobender нашел QR-код с оскорблением Артемия Лебедева.

QR-код находится в нижней части календаря. После сканирования выяснилось, что в коде зашифровано оскорбление в адрес дизайнера Артемия Лебедева. «Артемий Лебедев — *** [гомосексуал] и *** [любитель орального секса]», — сказано в QR-коде.

ecobender

В рекламном агентстве «Редарт», которое занималось производством календаря, назвали произошедшее «досадной ошибкой» и извинились перед Лебедевым. Агентство отзовет партию календарей и выпустит новую — с правильным QR-кодом.

Источник: Meduza