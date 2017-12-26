СК проверяет медиков из-за лечения несуществующих болезней по кредитам
Следственный комитет проверяет информацию о медиках, навязывавших пациентам кредиты на лечение несуществующих заболеваний.
Доследственную проверку организовали по информации из СМИ о противоправных действиях медиков в одной из частных клиник Москвы.
В сюжете телеканала рассказывается, как сотрудники клиники диагностировали пациентам несуществующие болезни и навязывали дорогостоящее лечение по кредитам. Так, у одной пациентки ухудшилось здоровье после процедуры по очищению крови.
Действия руководства и сотрудников проверят по статье «Мошенничество», после чего будет принято процессуальное решение.
Источник: ТАСС
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