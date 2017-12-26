Следственный комитет проверяет информацию о медиках, навязывавших пациентам кредиты на лечение несуществующих заболеваний.

Доследственную проверку организовали по информации из СМИ о противоправных действиях медиков в одной из частных клиник Москвы.

В сюжете телеканала рассказывается, как сотрудники клиники диагностировали пациентам несуществующие болезни и навязывали дорогостоящее лечение по кредитам. Так, у одной пациентки ухудшилось здоровье после процедуры по очищению крови.

Действия руководства и сотрудников проверят по статье «Мошенничество», после чего будет принято процессуальное решение.

Источник: ТАСС