ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» выяснило, сколько Москва заработала на платных парковках с 1 ноября 2012 года.

15 201 103 833 рубля принесли Москве платные парковки

В столице платная парковка действует более чем на тысяче улиц. Час парковки стоит от 40 рублей за пределами Третьего транспортного кольца и до 200 рублей в границах Садового кольца и в районе «Москва-Сити».

Источник: ГКУ «Администратор московского парковочного пространства»