Сколько Москва заработала на платных парковках
ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» выяснило, сколько Москва заработала на платных парковках с 1 ноября 2012 года.
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рубля принесли Москве платные парковки
В столице платная парковка действует более чем на тысяче улиц. Час парковки стоит от 40 рублей за пределами Третьего транспортного кольца и до 200 рублей в границах Садового кольца и в районе «Москва-Сити».
Источник: ГКУ «Администратор московского парковочного пространства»
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