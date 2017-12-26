Самые популярные телепрограммы 2017 года
Газета «Московский комсомолец» составила рейтинг самых популярных телепрограмм 2017 года. The Village публикует топ-5 списка.
Программа
Трансляция парада в День Победы
Выпуск новостей на Первом канале, показанный 9 Мая
Документальный фильм «Путин» Оливера Стоуна
Ремейк фильма «Экипаж»
Проект «Лучше всех!»
В 2016 году самыми рейтинговыми программами на российском ТВ стали юбилейный выпуск КВН, на котором присутствовал Владимир Путин, трансляция парада в День Победы и выпуск новостей 9 мая на Первом канале.
Источник: «Московский комсомолец»
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