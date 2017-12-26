Газета «Московский комсомолец» составила рейтинг самых популярных телепрограмм 2017 года. The Village публикует топ-5 списка.

Программа

Трансляция парада в День Победы

Выпуск новостей на Первом канале, показанный 9 Мая

Документальный фильм «Путин» Оливера Стоуна

Ремейк фильма «Экипаж»

Проект «Лучше всех!»

В 2016 году самыми рейтинговыми программами на российском ТВ стали юбилейный выпуск КВН, на котором присутствовал Владимир Путин, трансляция парада в День Победы и выпуск новостей 9 мая на Первом канале.

Источник: «Московский комсомолец»