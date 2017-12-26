Всероссийский центр изучения общественного мнения выяснил, сколько россиян хотят отправить своих родственников служить.

68 % Россиян хотели бы видеть своих родственников в рядах военнослужащих

Это рекордные цифры: в 2015 году о желании отправить родственников в армию заявили 47 % россиян, в 2014 году — 53 %. При этом 88 % опрошенных одобряют деятельность Вооруженных Сил страны.

Об «очень хорошем» и «хорошем» состоянии Вооруженных Сил заявили 62 % респондентов. Улучшение общей ситуации в армии отметили 64 % участников опроса. 84 % считают, что выросла общая боеспособность армии.

93 % опрошенных заявили, что армия способна защитить Россию в случае реальной военной угрозы со стороны других стран. Что это не так, считают 3 % респондентов.

Исследование проводилось в октябре — ноябре 2017 года. Оно основано на всероссийском опросе «ВЦИОМ-Спутник», ежемесячном всероссийском опросе «ВЦИОМ-Экспресс», всероссийском опросе населения в рамках НИР «Доверие Вооруженным Силам РФ» и опросе представителей целевых групп в рамках НИР «Доверие Вооруженным Силам РФ».

Источник: ВЦИОМ