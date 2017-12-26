Премьер-министр Дмитрий Медведев назначил 12 правительственных премий за достижения в области культуры в 2017 году.

Награды вручили за произведения в области литературы, изобразительного, декоративно-прикладного, музыкального, театрального, циркового и аудиовизуального искусства, архитектуры и дизайна. Каждому лауреату выделили 2 миллиона рублей.

Премию получила, в частности, группа создателей фильма «Конец прекрасной эпохи» под руководством режиссера Станислава Говорухина. Наградили также директора Третьяковской галереи Зельфиру Трегулову и кураторов выставки «Валентин Серов. К 150-летию со дня рождения».

За постановку по Чехову в театре имени Моссовета отметили режиссера Андрея Кончаловского и актеров Юлию Высоцкую и Александра Домогарова. Посмертно премией наградили поэта Евгения Евтушенко.

Полный список лауреатов размещен здесь.

Источник: «Коммерсантъ»