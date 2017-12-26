МВД начало рассылать предупреждения типографиям о запрете печатать материалы, дискредитирующие власть и призывающие к несанкционированным митингам. Об этом пишет политик Алексей Навальный, в распоряжении которого оказалось одно из таких уведомлений.

Выборы начались. МВД рассылает такие указания во все типографии страны. Не дай Бог чего-то лишнего напечатают pic.twitter.com/dijDcwF9Pb — Alexey Navalny (@navalny) 26 декабря 2017 г.

Как поясняется в документе, запрет действует в период подготовки и проведения президентских выборов. При появлении запросов о печати подобных материалов ведомство требует незамедлительно информировать его об этом.

Ранее Алексей Навальный призвал сторонников бойкотировать президентские выборы, а также анонсировал общероссийскую акцию протеста против решения ЦИК не регистрировать его в качестве кандидата.

Источник: Алексей Навальный