Навальный узнал о запрете печатать дискредитирующие власть листовки
МВД начало рассылать предупреждения типографиям о запрете печатать материалы, дискредитирующие власть и призывающие к несанкционированным митингам. Об этом пишет политик Алексей Навальный, в распоряжении которого оказалось одно из таких уведомлений.
Как поясняется в документе, запрет действует в период подготовки и проведения президентских выборов. При появлении запросов о печати подобных материалов ведомство требует незамедлительно информировать его об этом.
Ранее Алексей Навальный призвал сторонников бойкотировать президентские выборы, а также анонсировал общероссийскую акцию протеста против решения ЦИК не регистрировать его в качестве кандидата.
Источник: Алексей Навальный
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