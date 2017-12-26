Совет Федерации отклонил законопроект о запрете жестокого обращения с дикими животными при тренировке охотничьих собак. В ходе обсуждения поправок сенатор Сергей Калашников сравнил защиту животных с поддержкой прав геев.

Мы с юмором относимся ко многим веяниям, которые сейчас присутствуют на Западе — это касается и политкорректности, и прав сексуальных меньшинств, и прочего. Этот закон ведет нас по тому же самому пути. Любая мысль, доведенная до логического конца, даже очень гуманистическая, становится абсурдной. <...> Мы идем в том же тренде, скажем так, охраны прав сексуальных меньшинств Сергей Калашников, сенатор

В свою очередь, докладчик по законопроекту, сенатор Степан Жиряков указал на некорректность сравнения коллеги. «Немножко разница есть», — заметил Жиряков.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, выступивший инициатором поправок, сообщил, что документ поступит на обсуждение согласительной комиссии. «Ситуация, при которой поощряется живодерство, для нас неприемлема», — подчеркнул Володин, сославшись на поддержку законопроекта президентом России Владимиром Путиным.

13 декабря Госдума одобрила законопроект о наказании за жестокое обращение с животными.

Источники: Republic, ТАСС