По прогнозам синоптиков, в последние дни 2017 года в Москве может быть установлен новый температурный рекорд дня за 138-летнюю историю метеонаблюдений в столице.

В пятницу, 29 декабря, днем воздух может прогреться до 3–5 градусов тепла. Тогда будет побит прежний температурный максимум 29 декабря, зафиксированный в 1975 году, когда воздух прогрелся до плюс 3,6 градуса.

В субботу, 30 декабря, температура днем составит от 0 до 4 градусов тепла. Предыдущий рекорд этого дня установлен в 1994 году — плюс 3,7 градуса.

17 декабря воздух прогрелся до 8,2 градуса — на 1,8 градуса выше прежнего температурного рекорда, установленного в 2006 году.

Источник: «Интерфакс»