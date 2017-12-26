Петербургские активисты «Открытой России» наклеили на стенды с рекламой президентских выборов стикеры, выполненные в стилистике движения «СтопХам». На наклейках написано: «Мне плевать на всех, я избираюсь как хочу».

По мнению участников движения, выдвижение Владимира Путина проходит в «хамской манере» и нарушает демократические процедуры.

«Владимир Путин переписал под себя Конституцию, создал культ личности, устранил всех конкурентов и теперь планирует героически победить на зачищенной поляне. Это не выборы. Это фарс!», — отметили активисты.

«Открытая Россия»

25 декабря ЦИК не допустил Алексея Навального до президентских выборов в 2018 году. После этого оппозиционер призвал сторонников бойкотировать президентские выборы, а также анонсировал общероссийскую акцию протеста.

В декабре прошлого года петербургские активисты повесили в метро баннеры о пресс-конференции Путина. Весной на Невском проспекте вывесили плакат с портретом президента России Владимира Путина и надписью «Надоел».

Источник: петербургское отделение «Открытой России»