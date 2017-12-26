Каждый вечер The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня.

Трагедия на «Славянском бульваре»

Представители завода группы ГАЗ, где выпустили съехавший в подземный переход автобус, считают, что его водитель не пытался затормозить. В свою очередь, другие водители пожаловались, что после инцидента власти Москвы организовали сугубо формальные проверки.

Сравнение животных с геями

Совет Федерации отклонил законопроект о запрете жестокого обращения с дикими животными при тренировке охотничьих собак. В ходе обсуждения поправок сенатор Сергей Калашников сравнил защиту животных с поддержкой прав геев, после чего его коллега заявил, что «немножко разница есть».

Ценовой сговор сервисов такси

ФАС заподозрила «Яндекс.Такси», Gett, Uber и RuTaxi в картельном сговоре из-за высоких цен перед новогодними праздникам. Ведомство уточнит у агрегаторов причины повышения стоимости поездок и методы ценообразования.

Риск закрытия «Юлмарта»

Сотрудники «Юлмарта» пожаловались на массовые требования руководства написать заявления об увольнении по собственному желанию. По их словам, компания может прекратить свою операционную деятельность уже 29 декабря.

Кредиты на вымышленные болезни

Следственный комитет проверяет информацию о медиках, лечивших несуществующие заболевания. По данным СМИ, сотрудники одной из частных клиник Москвы диагностировали пациентам вымышленные болезни и навязывали дорогостоящее лечение по кредитам.

Visa и MasterCard без российских технологий

Visa и MasterCard исключены из ассоциации «Финтех», созданной под эгидой Центробанка для развития финансовых технологий. При этом компании стали членами «Финтеха» только 12 октября. Решение об исключении связывают с иностранным происхождением платежных систем.

Продажа «Олимпийского»

Спорткомплекс «Олимпийский» продали компании «Киевская площадь» — владельцу торгового центра «Европейский» и гостиницы «Украина». В 2019 году комплекс закроют на реставрацию, в результате которой его площадь увеличится в полтора раза за счет преобразования внутреннего пространства.