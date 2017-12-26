Следственный комитет объявил о создании собственного интернет-телевидения.

Ведомство зарегистрировало YouTube-канал, куда начнет выкладывать оперативное видео, комментарии экспертов и репортажи о расследованиях. Также на канале появятся документальные фильмы об истории СКР. «События будут показаны со всех сторон, с аргументами и фактами», — отметили в пресс-службе ведомства.

Как пояснили в СКР, цель проекта — «сделать ведомство еще более открытым, мобильным, объективным».

Источник: СКР