Шведская сеть IKEA запускает сервис по приему постельного белья для переработки и повторного использования.

С 27 декабря в торговом центре «Мега Белая Дача» в зоне «IKEA Сервис» появится контейнер, куда можно сдать ненужное белье и получить скидку 15 % на покупку нового комплекта. Компания принимает наволочки, простыни и пододеяльники любых производителей, цветов, размеров и из любых материалов.

Собранное белье пойдет в пользу фонда помощи людям в сложной жизненной ситуации «Второе дыхание». Комплекты в хорошем состоянии очистят и передадут нуждающимся, а из изношенного белья изготовят ветошь для использования на заводах, в типографиях и лабораториях.

В случае успеха пилотного проекта IKEA откроет пункты приема белья во всех российских магазинах сети.

Источник: представители IKEA