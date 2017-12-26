Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что с нового года за каждого новорожденного в московских роддомах начнут вручать подарочные наборы.

В роддоме №4 появился 300-тысячный малыш. Девочка. Поздравил маму, Анастасию Лебедеву, и вручил подарочный набор из 44 предметов. В новом году такое приданое будут получать все новорожденные москвичи, чтобы родители в первые дни заботились только о главном - о ребенке. pic.twitter.com/kL1j6UUyRa — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 26 декабря 2017 г.

В предполагаемый состав приданого, которое получат роженицы при выписке, войдут 44 наименования, включая одежду, пеленки, пустышку, погремушку и ножницы.

«Пока мама лежит в роддоме, папа носится по магазинам, чтобы купить кроватку-коляску-пеленки-распашонки. Покупать заранее — плохая примета. К исходу двух дней беготни отец уже просто никакой. А, может быть, лучше провести это время в более спокойной обстановке. Например, лишний раз навестить жену», — пояснил свою инициативу Собянин.

Источник: Сергей Собянин