Собянин пообещал дарить приданое новорожденным
Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что с нового года за каждого новорожденного в московских роддомах начнут вручать подарочные наборы.
В предполагаемый состав приданого, которое получат роженицы при выписке, войдут 44 наименования, включая одежду, пеленки, пустышку, погремушку и ножницы.
«Пока мама лежит в роддоме, папа носится по магазинам, чтобы купить кроватку-коляску-пеленки-распашонки. Покупать заранее — плохая примета. К исходу двух дней беготни отец уже просто никакой. А, может быть, лучше провести это время в более спокойной обстановке. Например, лишний раз навестить жену», — пояснил свою инициативу Собянин.
Источник: Сергей Собянин
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