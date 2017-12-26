На сайте мэрии Москвы обновили сервис «Запись к врачу».

Теперь с его помощью можно просматривать рецепты в течение 90 дней с момента их обслуживания в аптеке, а также добавлять врачей в «Избранное» и запланировать в календаре посещение клиники.

Изменился и интерфейс сервиса — данные о записях, направлениях, рецептах и поликлинике расположили в одном окне, разделив его на пят вкладок. Так, в разделе «Моя поликлиника» размещена информация об учреждении, к которому прикреплен пользователь. Здесь же можно сменить прикрепление.

Источник: пресс-служба департамента информационных технологий