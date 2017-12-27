Жителей столицы предупредили о сильных затруднениях движения транспорта в среду, 27 декабря. Причина — в перевозках детей на новогодние мероприятия.

В ЦОДД сообщили, что в столицу приехали более 3,5 тысячи детей. «В городе осуществляются организованные перевозки детей колоннами автобусов в сопровождении ГИБДД. Всего перевозят детей 75 автобусов. На пути следования колонн возможны ограничения движения — им будет отдаваться приоритет в движении для обеспечения безопасности», — рассказали в ЦОДД.

Кроме того, в течение дня возможно выпадение снега и образование гололедицы.

В ЦОДД рекомендуют автомобилистам пользоваться общественным транспортом в течение всего дня. Тем, кто поедет на автомобиле, советуют выезжать из города по вылетным магистралям до 15:00 или после окончания вечернего часа пик — после 20:00.

Источник: ЦОДД