Экс-директор завода «Меньшевик» Илья Аверьянов мог проникнуть на территорию центра социальной адаптации «Люблино» имени Елизаветы Глинки, граничащего с заводом.

«Это известное тут заведение — бомжатник, где анархисты ночуют. Их тут со всего района собирают. Может быть, он мог как-то проникнуть на его территорию. К нам он не мог: у нас СОБР всю территорию оцепил, незаметно не проникнуть. В касках, с автоматами, с бронежилетами стоят и караулят, чтобы он никуда через нашу территорию не убежал. Но, скорее всего, схоронился у себя там. Завод на 10 тысяч квадратных метров — три этажа плюс еще офисное здание пятиэтажное. Есть, где спрятаться, в общем», — рассказал совладелец соседнего с предприятием завода «Спортзнак» Сергей Коперник.

По данным телеграм-канала Mash, на территории фабрики расположены два здания-пятиэтажки. Между собой они связаны подземным переходом. Полиция подозревает, что именно по нему Аверьянов и перешел из одного корпуса в другой.

«Года до 2013–2014 у него там какая-то работа велась, с 2014 года именно производственная часть стояла — это просто заметно, когда там ни трубы не дымят, ни свет не горит. Все это существовало на аренде, кому-то сдавалось. Скажем, человек специфический, дела он вел специфически. Я документов о собственности в руках не держал, но нельзя сказать, что он просто бывший владелец. Он как минимум физический доступ имел туда», — добавил Коперник, подтверждая версию о приезде приставов для описи имущества.

Со слов самого Аверьянова, которые передал очевидец Тимур Батиралиев, на предприятие зашли лица кавказской национальности уже с битами и оружием. Они хотели взять его штурмом и «стреляли первыми». Другой знакомый Аверьянова, Герман Батасов, рассказал, что гендиректор фабрики «Меньшевик» годами боролся с группой рейдеров, пытавшихся захватить предприятие, и неоднократно обращался за помощью в прокуратуру и ФСБ.

Ранее стало известно, что на кондитерской фабрике «Меньшевик» на улице Иловайской произошла стрельба, в результате которой один человек погиб и несколько получили ранения. В полиции сообщили, что принимают меры, чтобы задержать стрелка. Здание оцепили, на территории завода проводится рейд.

Во «ВКонтакте» запущено несколько прямых трансляций с места событий.

Источник: «Говорит Москва», «РБК», Mash