Министерство финансов опубликовало среднемесячные зарплаты сотрудников государственных органов за 2016 год. The Village составил рейтинг самых высокооплачиваемых российских министров.

Место Министр Среднемесячная зарплата

Министр финансов Антон Силуанов 1,73 миллиона рублей

Министры экономического развития Алексей Улюкаев (до 15 ноября) и Максим Орешкин (с 30 ноября) 1,27 миллиона рублей

Министр энергетики Александр Новак 1,16 миллиона рублей

Министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Пучков 954 тысячи рублей

Министр промышленности Денис Мантуров 921 тысяча рублей

В топ-10 рейтинга также попали министры юстиции, спорта, иностранных дел, здравоохранения и образования, средняя зарплата которых составила от 497 до 634 тысяч рублей в месяц. Меньше всего в 2016 году получал министр строительства Михаил Мень — 443 тысячи рублей в месяц. При этом данные о зарплатах в Минобороны и МВД не публиковались.

Также Минфин представил информацию по среднемесячным зарплатам судей Конституционного суда (615 тысяч рублей), депутатов Госдумы (420 тысяч рублей) и сенаторов (385 тысяч рублей).

Источник: «РБК»