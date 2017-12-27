Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов в интервью «РБК» объяснил, чем вызвана внезапно возникшая в городе мода на памятники.

В городе есть сильная инициативная группа, которая любит и умеет устанавливать памятники. Это успешная корпорация, действующая по известным законам. Вот, к примеру, в чем секрет широкого распространения айфонов? Хороший маркетинг. Так и здесь Сергей кузнецов, главный архитектор Москвы

На комментарий об отсутствии спроса на памятник Калашникову Кузнецов ответил: «У таких памятников тоже есть свои потребители, и они искренне радуются его установке. Просто вам, например, грамотно объяснили, что современному человеку жизненно необходим айфон, а каким-то другим людям внушили, что им нужен памятник Калашникову. Так что появление этих памятников отнюдь не случайно».

По мнению архитектора, памятники с фигурами людей редко получаются удачными. Сам он считает, что современный монумент должен демонстрировать не фигуры, а символы.

Источник: «РБК»