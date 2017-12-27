Экс-руководитель фабрики «Меньшевик», устроивший стрельбу на территории предприятия, скрылся.

Полицейские расширили территорию поисков преступника. Для розыска Аверьянова объявили план «Сирена».

«Подозреваемый, одетый в светлый костюм и темную куртку, может использовать автомобиль Audi A6 темного цвета», — говорится в ориентировке правоохранительных органов.

В МВД полагают, что Аверьянов скрылся еще до того, как вокруг фабрики в 10 утра выставили оцепление.

Ранее стало известно, что на кондитерской фабрике «Меньшевик» на улице Иловайской произошла стрельба, в результате которой один человек погиб и несколько получили ранения.

По одной из версий, стрелок мог скрываться в соседнем здании — ночлежке имени Елизаветы Глинки.

Источник: информагентство «Москва»