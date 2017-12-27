Юридический сервис «Правовед» проанализировал вопросы потребителей о возможности сдать купленный товар.

Согласно результатам исследования, в 20 % случаев пользователи хотят вернуть товар, который они приобрели спонтанно, зачастую в кредит, а затем осознали ненужность покупки. Каждая вторая необдуманная покупка — смартфон, телевизор, фен и другая техника.

Большинство же покупателей (80 %) сдают товар из-за его неисправности, указанной недостоверной информации или навязанных услуг. Речь идет в первую очередь о неисправной технике (42 %), мебели (8 %), а также об обучающих курсах (7 %) и брони гостиниц. Часто клиенты также требуют компенсацию от автошкол, фитнес-центров и языковых школ.

Согласно закону, обратно не принимаются качественные технически сложные товары, а также ювелирные изделия и средства личной гигиены.

Источник: пресс-служба «Правовед.ru»