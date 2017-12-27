С нового года Греция начнет взимать с туристов, проживающих в отелях и лицензированных апартаментах, курортный сбор. Налог, действующий в течение всего года, можно будет оплатить в день заезда или выезда из отеля.

Суточное проживание в гостинице «пять звезд» обойдется в 4 евро за номер, за «четыре звезды» придется доплатить 3 евро, за «три звезды» — 1,5 евро, а для отелей более низкой категории сумма составит 0,5 евро. Апартаменты уровня «четыре звезды» станут дороже на 1 евро в сутки, «три звезды» — на 0,5 евро, «одна» и «две звезды» — на 0,25 евро.

Сбор не будет входить в стоимость пакетного тура. При этом, как отмечает Ассоциация туроператоров России, ряд греческих отелей, в основном пятизвездочных, уже заявили о готовности отнести налог на свой счет.

Источник: Ассоциация туроператоров России