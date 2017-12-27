В Новый год и Рождество изменится режим работы подмосковных электричек, а также поездов «Ласточка» на Московском центральном кольце.

Так, с 31 декабря на 1 января «Ласточки» будут курсировать круглосуточно, а в рождественскую ночь — до 02:00. Интервал движения между поездами составит 10 минут.

Движение подмосковных электричек 29 декабря организуют по расписанию пятницы, с 30 декабря до 7 января — по расписанию субботы, 8 января — по расписанию воскресенья, а 9 января — по расписанию вторника.

Кроме того, на нескольких радиальных направлениях МЖД ночные электрички выйдут на маршруты позже обычного, а на Казанском, Киевском и Курском направлениях появятся дополнительные поезда, включая «экспрессы».

Источник: РЖД