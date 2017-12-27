Обновлено: добавлена информация о взрывном устройстве

В супермаркете «Перекресток» на площади Калинина в Петербурге произошел взрыв.

По данным ТАСС, в результате инцидента пострадали десять человек, четверо из них госпитализированы. Один потерпевший находится в тяжелом состоянии.

Источник издания в экстренных службах сообщил, что взрыв произошел в камере хранения магазина. Следствие уже квалифицировало взрыв как покушение на убийство.

Здание торгового центра «Гигант Холл», где расположен супермаркет, эвакуировали. На месте происшествия работают саперы.

UPD (20:56): В Следственном комитете сообщили, что причиной взрыва стало самодельное взрывное устройство «мощностью 200 грамм в тротиловом эквиваленте, начиненное поражающими элементами». ФСБ отметила, что версия теракта рассматривается, но не является основной.

UPD (21:38): Следственный комитет уточнил, что в результате взрыва госпитализировали десять человек. Жизни пострадавших ничего не угрожает, с их списком можно ознакомиться здесь.



Источники: ТАСС, «Интерфакс»