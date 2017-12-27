Каждый вечер The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня.

Взрыв в Петербурге

В петербургском супермаркете «Перекресток» произошел взрыв, в результате которого, по разным данным, пострадали от четырех до десяти человек. По информации СМИ, источник взрыва располагался в камере хранения магазина. Следствие уже квалифицировало инцидент как покушение на убийство.

Стрельба на фабрике «Меньшевик»

Директор кондитерской фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов открыл стрельбу на предприятии, в результате чего один человек погиб и несколько получили ранения. По словам Аверьянова, его пыталась взять штурмом банда во главе с прокурорами. В прокуратуре директора фабрики назвали неоднозначным человеком и рассказали о его жалобах на мошенников, которые якобы хотят отнять у него бизнес. Для поимки Аверьянова в Москве ввели план перехват.

Переписка для ФСБ

Правительство обязало мессенджеры в течение года хранить переписку пользователей для ФСБ. В частности, речь идет о голосовой информации, письменном тексте, изображениях, звуках, видео и электронных сообщениях.

YouTube против Навального

Российский YouTube заподозрили в продвижении роликов против Алексея Навального. В раздел «В тренде» сервиса попали два ролика, опубликованные на канале без подписчиков и с низким количеством просмотров. Хостинг продолжает отвергать возможность накрутки просмотров.

Распознавание лиц в магазине

Ретейлеры начали тестировать технологию распознавания лиц покупателей. Разработки позволяют анализировать состав аудитории и частоту посещения клиентами конкретных магазинов. Решение о внедрении системы для более эффективного таргетирования рекламы примут в феврале 2018 года.

Жалоба ученых Путину

Сотни российских ученых вновь пожаловались Владимиру Путину на неэффективность реформы РАН. Академики требуют вернуть научные институты под руководство РАН, а также увеличить финансирование академической науки и вывести ее из-под юрисдикции министерства образования.