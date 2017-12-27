Не секрет, что в России существует «пятая колонна», которая живет на деньги наших врагов, которая выполняет заказы врага. Это чистая вражеская агентура. Для них российский оборонно-промышленный комплекс и то, что мы делаем, — это как серпом, как говорится, по голове

Дмитрий Рогозин, вице-премьер России