Дмитрий Рогозин — об антироссийской критике издевательств над таксой
Вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил, что критику продемонстрированного им эксперимента с утоплением таксы организовали враги России.
Не секрет, что в России существует «пятая колонна», которая живет на деньги наших врагов, которая выполняет заказы врага. Это чистая вражеская агентура. Для них российский оборонно-промышленный комплекс и то, что мы делаем, — это как серпом, как говорится, по голове
Дмитрий Рогозин, вице-премьер России
По словам Рогозина, проводившие эксперимент ученые заслуживают поощрения вместо «воплей блогеров и прочей малообразованной публики».
Ранее Ксения Собчак попросила Генпрокуратуру проверить действия Дмитрия Рогозина из-за эксперимента с утоплением таксы, который проводился для демонстрации технологии жидкостного дыхания.
Источник: «Россия-24»
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