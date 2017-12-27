Поисковая система «Яндекс» добавила на свою главную страницу бесплатный эфир телеканала «Дождь». Посмотреть архивы канала в поисковике нельзя.

Гендиректор «Дождя» Наталья Синдеева назвала размещение эфира на «Яндексе» экспериментом, за счет которого канал рассчитывает привлечь новую аудиторию.

В феврале 2014 года крупнейшие телеоператоры России отключили «Дождь» из-за скандального опроса про блокаду Ленинграда. В результате канал потерял около 85 % технического охвата, и ему пришлось перейти на подписную модель монетизации.

В начале 2017 года «Яндекс» добавил на главную страницу раздел «ТВ онлайн», в котором сейчас доступно 25 каналов.

Источник: «Ведомости»