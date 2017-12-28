Полиция задержала на Красной площади лидера общественного движения «Против преступности и беззакония» Дмитрия Бердникова.

Активист стоял в пикете у Спасской башни с иконой и плакатом «Владимир Путин, прими в дар от народа Татарстана икону Казанской Божией Матери. Она поможет вам на выборах».

По словам Бердникова, его акция направлена на поддержку обманутых дольщиков и клиентов финансовых организаций Татарстана.

Источник: «Idel. Реалии»