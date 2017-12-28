Транспортная прокуратура проверит информацию об угрозе столкновения самолета, следовавшего из Москвы в Санкт-Петербург, со снегоуборочной техникой при взлете из аэропорта Шереметьево.

Ранее СМИ сообщили, что во вторник, 26 декабря, пассажирский лайнер чуть не столкнулся со снегоуборщиком. Пилот уже начал разгоняться, когда диспетчер заявил, что разрешение на взлет дали по ошибке. Самолет успел затормозить до столкновения. По данным канала Mash, речь идет о рейсе SU020 «Аэрофлота», который выполнял Boeing A320.

Информация о происшествии уточняется.

В ночь на 21 октября 2014 года во Внукове произошла авиакатастрофа с участием снегоуборщика. Во время взлета самолет Dassault Falcon, на борту которого находился глава Total Кристоф де Маржери, задел машину крылом машину, перевернулся и загорелся. Бизнесмен, а также два пилота и стюардесса погибли. К ответственности по факту случившегося привлекли сотрудников аэродромных и диспетчерских служб Внукова.

Источник: «Интерфакс»