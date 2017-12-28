Туристов предупредили о вспышке птичьего гриппа в Европе
Роспотребнадзор предупредил о новой вспышке птичьего гриппа в Европе.
Вирус H5N6 обнаружили у нескольких видов перелетных птиц в Нидерландах. Заражению подверглись утки, гуси и лебеди. Также об угрозе распространения вируса заявили власти Великобритании, так как Нидерланды являются промежуточным местом отдыха диких перелетных птиц.
Кроме того, 10 декабря на одной из утиных ферм на северо-востоке Италии началась эпидемия птичьего гриппа H5N8. Вирус уже поразил 1 135 особей.
Случаев передачи вируса от птицы к человеку ни в Нидерландах, ни в Италии пока не выявили, но россиянам рекомендовали учитывать этот риск при планировании поездок за границу.
В октябре вспышку птичьего гриппа зарегистрировали в Ростовской области. Станицу Чертковскую объявили очагом заражения и запретили вывозить оттуда птицу. В поселении установили ветеринарно-полицейское оцепление.
Источник: Роспотребнадзор
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