«Аэрофлот» пообещал фанатам российских футболистов билеты за 5 рублей
Глава «Аэрофлота» Виталий Савельев заявил, что болельщикам российской сборной билеты под матчи национальной команды на чемпионате мира по футболу 2018 года обойдутся в 5 рублей.
«Мы хотим, чтобы чемпионат мира был на „пятерку“», — пояснил Савельев президенту Владимиру Путину.
По словам главы авиакомпании, перевозчик будет продавать льготные билеты за три дня до и три дня после матча. Всего «Аэрофлот» планирует перевезти таким образом 70 тысяч человек.
Ранее сервис AviaSales сообщал, что авиабилеты под матчи чемпионата мира по футболу 2018 года подорожали до 44 %.
Источник: «Интерфакс»
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