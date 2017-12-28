Глава «Аэрофлота» Виталий Савельев заявил, что болельщикам российской сборной билеты под матчи национальной команды на чемпионате мира по футболу 2018 года обойдутся в 5 рублей.

«Мы хотим, чтобы чемпионат мира был на „пятерку“», — пояснил Савельев президенту Владимиру Путину.

По словам главы авиакомпании, перевозчик будет продавать льготные билеты за три дня до и три дня после матча. Всего «Аэрофлот» планирует перевезти таким образом 70 тысяч человек.

Ранее сервис AviaSales сообщал, что авиабилеты под матчи чемпионата мира по футболу 2018 года подорожали до 44 %.

Источник: «Интерфакс»