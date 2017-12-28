Специалисты центра «Фобос» пообещали жителям Москвы аномально теплое начало января. «Погода будет облачная и не по сезону теплая, с небольшими осадками. Температура на шесть-восемь градусов выше нормы», — рассказал метеоролог.

По данным Гидрометцентра, днем 1 января в Москве потеплеет до плюс 3 градусов. 2 января столбик термометра поднимется еще на один градус, а 3 января достигнет отметки плюс 5 градусов. По ночам и по области также ожидается плюсовая температура. Опасные метеорологические явления не прогнозируются.

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Источники: «Фобос», Гидрометцентр