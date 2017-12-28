Федеральная антимонопольная служба потребует от московских аэропортов расширить список таксопарков, допущенных к перрону и на первую линию.

«Я думаю, к концу января мы этот процесс существенным образом изменим, а завершим всю эту работу в течение двух-трех месяцев», — пояснил глава ведомства Игорь Артемьев.

Руководитель ФАС отметил необходимость проверок водителей в целях обеспечения антитеррористической безопасности, подчеркнув при этом важность соблюдения принципов конкуренции при допуске такси.

Аэропорты, которые не выполнят требования ведомства, ждут «жесточайшие штрафы», добавил Артемьев.

Источник: «Интерфакс»