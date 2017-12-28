ФАС потребовала расширить список допущенных в аэропорты такси
Федеральная антимонопольная служба потребует от московских аэропортов расширить список таксопарков, допущенных к перрону и на первую линию.
«Я думаю, к концу января мы этот процесс существенным образом изменим, а завершим всю эту работу в течение двух-трех месяцев», — пояснил глава ведомства Игорь Артемьев.
Руководитель ФАС отметил необходимость проверок водителей в целях обеспечения антитеррористической безопасности, подчеркнув при этом важность соблюдения принципов конкуренции при допуске такси.
Аэропорты, которые не выполнят требования ведомства, ждут «жесточайшие штрафы», добавил Артемьев.
Источник: «Интерфакс»
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