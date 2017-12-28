Всероссийский центр изучения общественного мнения выяснил, сколько россиян становились донорами крови.

47 % Россиян становились донорами крови

При этом 12 % опрошенных рассказали, что сдавали кровь однажды, 15 % — несколько раз, 20 % — более трех раз. 52 % респондентов заявили, что еще не участвовали в программах по сдаче крови.

О том, что они сдают кровь из-за сострадания к людям в целом, заявили 56 % опрошенных, а стремление помочь конкретному человеку мотивирует 39 % россиян. 8 % опрошенных признались в том, что сдавали кровь ради материального вознаграждения. 48 % опрошенных объяснили свое неучастие в донорских акциях прежде всего состоянием здоровья.

Уверены в надежности современных медицинских технологий и не боятся заразиться инфекционными заболеваниями 70 % россиян. Об этом страхе заявили 20 % респондентов.

Опрос проводился методом телефонного интервью. В нем приняли участие 1,8 тысячи совершеннолетних россиян.

Источник: ВЦИОМ