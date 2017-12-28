На маршруте Москва — Тула запустили тематический экспресс с архивными снимками, посвященными истории развития железнодорожного транспорта в России.

Запуск поезда приурочен к 180-летию со дня открытия первой в России Царскосельской железной дороги, которое состоялось 30 октября 1837 года.

Состав назвали «Люди и поезда. История в лицах». Он украшен 30 фотоснимками, созданными в 1904–1966 годах.

mos.ru

Источник: официальный сайт мэрии Москвы