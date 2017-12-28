Теперь на сайте мэрии Москвы можно узнать число прежних владельцев автомобиля.

Пользователи смогут проверить машину по номеру техпаспорта, свидетельству о регистрации транспортного средства и идентификационному номеру авто, а также получить информацию о регистрации автомобиля в ГИБДД.

Сейчас на mos.ru можно получить данные о любой машине, зарегистрированной в Москве или Московской области. С помощью проверки по ПТС можно уточнить, как часто продавали автомобиль, сколько у него было собственников, как долго им владели.

Чтобы проверить автомобиль по СТС и VIN-номеру, номеру ПТС или узнать о регистрации машины на сайте мэрии Москвы, нужно зайти в раздел «Услуги» — «Личный транспорт» — «Покупка, продажа, учет авто и мото» и выбрать нужную опцию в правой части экрана.

Источник: агентство «Москва»